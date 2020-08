Mercato Juventus: Ronaldo ha scelto il nuovo bomber, si chiude (Di lunedì 24 agosto 2020) L'attaccante della Roma piace a Pirlo ma soprattutto a Cristiano Ronaldo , che secondo la Gazzetta dello Sport si sta spendendo molto per il suo arrivo e lo ha suggerito alla dirigenza bianconera. ... Leggi su sport.virgilio

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - pisto_gol : Budget mercato Juventus: tra debiti in crescita e rosa da svecchiare| Interessante, da leggere - JManiaSite : #MinoRaiola ha dato importanti indicazioni su alcune mosse di #mercato della #Juventus - yutomanga : RT @HoudiniJuventus: Aggiornamento sul mercato ?? I nomi CALDI in casa #Juventus sono: #Aouar #Benzema #Dzeko #Thomas #Pogba e #Zaniolo… - HoudiniJuventus : Aggiornamento sul mercato ?? I nomi CALDI in casa #Juventus sono: #Aouar #Benzema #Dzeko #Thomas #Pogba e… -