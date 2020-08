Mentre Musumeci fa ordinanze-spettacolo, la Sicilia è ultima nei tamponi (Di lunedì 24 agosto 2020) Mentre il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci pubblica ordinanze sui migranti da sgomberare in 48 ore che esulano dalle sue competenze, l’isola è ultima per tamponi in rapporto alla popolazione tra i territori italiani. Lo dice un report dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, dove si osserva anche che la Sicilia ha il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti (10 ieri, due in più rispetto al giorno precedente) e il più basso rapporto di guariti/dimessi rispetto ai positivi. Mentre Musumeci fa ordinanze-spettacolo, la Sicilia è ultima nei ... Leggi su nextquotidiano

