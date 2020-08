Melchiorre, ex volto di Uomini e Donne: "Ho il Covid. Chi ha fatto foto con me faccia test" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Ho il Covid. Chi ha fatto le foto con me faccia il tampone”. A parlare è Andrea Melchiorre, ex volto della trasmissione Uomini & Donne. Il giovane ha fatto di essere in buone condizioni di salute: “Sono qui in Sardegna dal 2 agosto e sono positivo. Mi è arrivato adesso il test. Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto in questi 20 giorni, lo dico qua: fate il tampone”.“Non ho sintomi e adesso starò qui altri 15 giorni in attesa di un altro tampone. Chi è stato a contatto con me vada a fare il tampone e stia lontano dalle persone”, ha proseguito Melchiorre. Il giovane ha scelto di ... Leggi su huffingtonpost

Le vacanze in Sardegna stanno diventando un incubo per alcuni personaggi di Uomini e Donne. Solo pochi giorni fa, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini, Giulia Latini, aveva pubblicato un post sui suoi

