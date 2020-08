Medio Oriente, perché gli Emirati Arabi ora hanno bisogno di Israele e come la fine dell’era del petrolio può cambiare equilibri nell’area (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, è l’uomo più ricco del mondo con una fortuna stimata in 1,3 trilioni di dollari. Si mantiene in forma e parla con un fluente inglese con i leader in visita, pilota personalmente il suo elicottero. MBZ, 58 anni, sovrano de facto degli Emirati, non è mai in ritardo alle riunioni, ed è l’uomo più potente del Medio Oriente, più dei leader di grandi Stati come Egitto o Arabia Saudita. Dopo l’annuncio questa settimana dell’avvio di relazioni diplomatiche, da Israele sta partendo in queste ore la prima delegazione per Abu Dhabi per definire i termini dell’intesa. MBZ non ha dubbi che si tratti di un accordo di pace (anche se fra i due Paesi non ... Leggi su ilfattoquotidiano

Internazionale : L’accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti non apre nuovi scenari per una “pace giusta” tra israeliani e arabi… - fattoquotidiano : Medio Oriente, perché gli Emirati Arabi ora hanno bisogno di Israele e come la fine dell’era del petrolio può cambi… - Lucia25443382 : RT @BobbiaOdille: AGGIUNGO ISLAM CHE NON SARÀ MAI E POI MAI COMPATIBILE NEMMENO CON I SASSI MEDIO ORIENTE E O AFRICA ?????? - Chancione : Musumeci firma ordinanza per la Pace in Medio Oriente e per la riunione delle due Coree. @Soppressatira - ANRI82967503 : RT @BobbiaOdille: AGGIUNGO ISLAM CHE NON SARÀ MAI E POI MAI COMPATIBILE NEMMENO CON I SASSI MEDIO ORIENTE E O AFRICA ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente Riceviamo e pubblichiamo: Gli Emirati per la pace in Medio Oriente MilanoPost Cinque parole per capire (davvero) l'islam

Difficile parlare di islam. Ancora più difficile, a volte, comprendere cosa sia realmente questa religione praticata da 1,8 miliardi di persone (il 23% della popolazione mondiale). In seguito agli att ...

Segretario di Stato Usa Pompeo domani a Gerusalemme

Roma, 23 ago. (askanews) - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è atteso domani, lunedì 24 agosto, a Gerusalemme e dovrebbe visitare nei giorni successivi Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sudan: ...

Difficile parlare di islam. Ancora più difficile, a volte, comprendere cosa sia realmente questa religione praticata da 1,8 miliardi di persone (il 23% della popolazione mondiale). In seguito agli att ...Roma, 23 ago. (askanews) - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è atteso domani, lunedì 24 agosto, a Gerusalemme e dovrebbe visitare nei giorni successivi Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sudan: ...