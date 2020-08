Mediaset cancella Council of dads dopo gli ascolti flop: arriva un’altra serie (Di lunedì 24 agosto 2020) Poteva essere prevedibile una decisione di questo genere da parte di Mediaset. Ma del resto che la scelta di mandare in onda ben 4 episodi di Council of dads in una sola serata, finendo quindi oltre mezzanotte e mezza, sarebbe stata una scelta suicida, era sotto gli occhi di tutti. Non solo. La prima puntata di Council of dads è andata in onda il 16 agosto 2020, la domenica successiva a Ferragosto. Una giornata in cui immaginare che ci fosse qualcuno davanti alla tv, è alquanto bizzarro. Inoltre, Mediaset ben sapeva che la domenica successiva ci sarebbe stata la finale di Champions e che quindi ci sarebbe stata una settimana di pausa che avrebbe destabilizzato maggiormente il pubblico…E così alla fine Mediaset ha deciso di ... Leggi su ultimenotizieflash

Mediaset cancella Council of dads dopo gli ascolti flop: arriva un'altra serie

... sarebbe stata una settimana di pausa che avrebbe destabilizzato maggiormente il pubblico…E così alla fine Mediaset ha deciso di cancellare la serie tv. In realtà non ci sono comunicazioni ...

