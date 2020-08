Marvel's Avengers ha delle dimensioni mastodontiche su PS4 (Di lunedì 24 agosto 2020) Ieri si è conclusa la beta di Marvel's Avengers, titolo che arriverà tra pochi giorni sugli scaffali di tutto il mondo ed ovviamente, man mano che ci avviciniamo alla sua data di lancio, continuano a trapelare diverse informazioni sul gioco: l'ultima tra queste è la sua dimensione su PlayStation 4.A quanto pare avrete bisogno di spazio sul vostro disco rigido: recentemente, il canale YouTube TheRelaxingEnd ha caricato un video unboxing della Earth's Mightiest Heroes Edition del gioco e da quanto si è visto, saranno necessari ben 90 GB di spazio libero sulla console. Ovviamente si tratta dello spazio necessario e non delle dimensioni effettive del gioco in quanto le dimensioni potrebbero preparare il gioco ad ulteriori contenuti in arrivo dopo la sua ... Leggi su eurogamer

GameXperienceIT : Marvel's Avengers: La versione completa peserà il triplo della beta? - tech_gamingit : Come riportato nel retro della custodia di Marvel's Avengers, avrete bisogno di ben 90 GB di spazio! - oOShinobi777Oo : Come riportato nel retro della custodia di Marvel's Avengers, avrete bisogno di ben 90 GB di spazio! - bigpapaswamp : RT @LaraWest: Questa variant cover che ho realizzato con una #MsMarvel ispirata a Marvel's Avengers di #SquareEnix e #CrystalDynamics, usci… - infoitscienza : Marvel’s Avengers: la scheda completa di Vedova Nera -