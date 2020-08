Marte, come seguire il rover Perseverance nel suo viaggio verso il pianeta rosso (Di lunedì 24 agosto 2020) Il 30 luglio il rover Perseverance della Nasa è decollato dalla Terra e ha iniziato la sua spedizione alla volta di Marte . Sarà un viaggio lungo: l'atterraggio è previsto per il 18 febbraio dell'anno ... Leggi su quotidiano

Il 30 luglio il rover Perseverance della Nasa è decollato dalla Terra e ha iniziato la sua spedizione alla volta di Marte. Sarà un viaggio lungo: l'atterraggio è previsto per il 18 febbraio dell'anno ...

Un studio spiega come Marte fosse sferzato da impressionanti temporali

Il passato climatico di Marte è uno dei più grandi enigmi del nostro tempo: si hanno prove concrete che il pianeta fosse irrorato da mari, laghi e fiumi eppure di tutta quell’acqua non vi è più tracci ...

