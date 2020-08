Maroni a Omnibus: “La Lega Nord potrebbe riemergere come un fiume Carsico” | VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Maroni a Omnibus: “Lega Nord potrebbe riemergere come fiume Carsico” Alla vigilia delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 aveva fatto molto discutere l’improvviso cambio di nome della Lega, che perdeva il suo appellativo “Nord” e abbandonava la sua impronta secessionista per diventare un partito nazionalista. Oggi, a distanza di due anni, la “vecchia” Lega Nord potrebbe tornare alla luce. Ad annunciarlo, in diretta su La7 durante la trasmissione Omnibus, è stato l’ex segretario del Carroccio, Roberto Maroni. Incalzato dal conduttore Andrea Pennacchioli, che gli ... Leggi su tpi

