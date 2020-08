Mario Rui convocato dal Portogallo per la Nations League (Di lunedì 24 agosto 2020) Mario Rui prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale portoghese. L’esterno del Napoli è nel gruppo dei convocati del commissario tecnico Fernando Santos, in vista dei due impegni di Nations League contro Croazia e Svezia, rispettivamente il 5 e l’8 settembre. Di seguito, l’elenco dei convocati.Portieri: Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva.Difensori: Joao Cancelo, Domingos Duarte, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui, Raphael Guerreiro.Centrocampisti: Danilo Pereira, Ruben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Renato Sanches, Sergio Oliveira.Attaccanti: André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix, Trincao. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Parte ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Da oggi comincia il ritiro estivo degli azzurri a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020-21. Gli uomini del tecnico Gennar ...

