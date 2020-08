Mangia solo panini al formaggio da 30 anni: il suo corpo inizia a tremare e… (Di lunedì 24 agosto 2020) Una donna ha confessato di Mangiare solo panini al formaggio da 30 anni. Ma le cause di questa alimentazione sono alquanto singolari. April Griffiths ha rivelato di Mangiare a colazione, pranzo e cena lo stesso cibo. La donna vive nel Warwickshire nel Regno Unito e ha spiegato di avere una vera e propria fobia di certi alimenti. A raccontare la sua esperienza è la stessa protagonista della vicenda che confessa, alla versione inglese del quotidiano Metro, i dettagli della sua insolita dieta. Da trent’anni April Mangia, o sarebbe meglio dire riesce a Mangiare, solo panini al formaggio. Toast grigliati preferibilmente con formaggio grattugiato. La donna ... Leggi su velvetgossip

UndeadVik : @chiaraaa_12 Solo un gol(su rigore) contro le prime 5 del campionato, contro il Barcellona al ritorno si gironi si… - dcalpirela : @FioriFlavio C'è gente che pensa che solo Savini mangia..... Che al Mare sol oSalvini mette il costume........... L… - SusySo3 : @sailormars_s @lbazziga @ritadallachiesa C'è pure il turista medio, che affitta una casa, una camera, mangia nelle… - DenisTeddyden23 : Ah ma quindi anche #Mbappe si mangia i goal davanti la porta? Pensavo fosse solo #Lukaku #Inter #PSGBayern - robsalnitro : @JankoYAY Se mangia solo quella, sì -

Ultime Notizie dalla rete : Mangia solo

Avvenire

Una donna ha confessato di mangiare solo panini al formaggio da 30 anni. Ma le cause di questa alimentazione sono alquanto singolari. April Griffiths ha rivelato di mangiare a colazione, pranzo e cena ...Una storia commovente quella che arriva dal cuore della Sicilia, per l'esattezza da Agrigento, e che ha come protagonista il grande cuore delle nostre forze dell'ordine, sempre pronte a prodigarsi per ...