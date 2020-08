Manchester City, parla il presidente: «Io e Guardiola odiamo perdere» (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente del Manchester City ha parlato delle cose in comune con l’allenatore Guardiola Il presidente del Manchester City, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club inglese dove ha parlato delle caratteristiche in comune tra lui e l’allenatore dei Citizens Pep Guardiola. «Pep e io abbiamo in comune che odiamo perdere. Condividiamo quella delusione. Quando si parla di coppa poi è sempre impegnativo, si riduce tutto a una partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

