Mamma riceve una diagnosi terrificante durante il lockdown: “Morirò da sola” (Di lunedì 24 agosto 2020) Una giovane Mamma ha ricevuto una diagnosi terrificante dopo essersi rotta l’anca mentre camminava in cucina. Lo scorso anno Karen aveva scoperto per puro caso di essere affetta da tumore al seno. La scoperta era avvenuta dopo che alla madre era stato diagnosticato un cancro al seno e la donna era stata sottoposta ad una … L'articolo Mamma riceve una diagnosi terrificante durante il lockdown: “Morirò da sola” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

alessan96221268 : @FBiasin Mamma mia da libro cuore ??????piglia 10 milioni all’anno anche se riceve qualche critica mica muore - Harikoa1 : RT @UNICEF_Italia: L'amore della mamma, l'aiuto dell'UNICEF. Joshua, 17 mesi, è nato con una disabilità le cui cure sarebbero troppo onero… - loredanaluzi17 : RT @UNICEF_Italia: L'amore della mamma, l'aiuto dell'UNICEF. Joshua, 17 mesi, è nato con una disabilità le cui cure sarebbero troppo onero… - mtrapanelli : RT @UNICEF_Italia: L'amore della mamma, l'aiuto dell'UNICEF. Joshua, 17 mesi, è nato con una disabilità le cui cure sarebbero troppo onero… - ticotea : RT @UNICEF_Italia: L'amore della mamma, l'aiuto dell'UNICEF. Joshua, 17 mesi, è nato con una disabilità le cui cure sarebbero troppo onero… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma riceve

ViaggiNews.com

Far nascere una bambina e, mentre si è ancora in ospedale, ricevere le chiamate di una psicologa e di un’assistente sociale che mettono in dubbio di poterla tenere. Questa la premessa di un fatto denu ...(ANSA) - PAVIA, 22 AGO - Ha consegnato a una donna che si è presentata a casa sua 700 euro in contanti oltre a diversi gioielli: soldi e preziosi che avrebbero dovuto aiutare sua figlia a curarsi cont ...