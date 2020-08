Maltempo, Zaia: la città di Verona “devastata tra vie allagate e alberi abbattuti, rimbocchiamoci le maniche” (Di lunedì 24 agosto 2020) “La città di Verona ne esce devastata, ne escono devastate almeno una ventina di vie, vie che sono state totalmente allagate e abbiamo oltre 500-600 alberi abbattuti“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine del sopralluogo che sta effettuando nel territorio gravemente colpito da una forte ondata di Maltempo. “Ricordiamo poi le Torriccelle, altro simbolo della città, che oggi ha meno vegetazione di quella che ricordavamo, e poi il Garda e la Valpolicella. Valpolicella che non è solo una realtà economica importante ma è anche un biglietto da visita importante: vuol dire Amarone, vuol dire agricoltura di grande qualità“. “Questa non ci voleva ma comunque, come al solito, siamo ... Leggi su meteoweb.eu

