Maltempo Veneto, alluvione lampo a Verona: dichiarato lo stato di crisi [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 24 agosto 2020) “Ho firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti ieri sera dal Maltempo che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole, e ai privati“: lo ha scritto su Facebook il governatore del Veneto Luca Zaia. “La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che – in stretto collegamento col Sindaco di Verona – ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo. Non si esclude che, constatati i danni provocati dall’ondata di Maltempo, il decreto sullo stato di crisi possa essere esteso anche da altri comuni ... Leggi su meteoweb.eu

