Maltempo: danni per milioni di euro nei campi del Veneto (Di lunedì 24 agosto 2020) “Non solo in città, si contano milioni di euro di danni nelle campagne del Veneto con alberi da frutta divelti, filari di viti abbattuti, serre e raccolti distrutti e stalle allagate dal violento nubifragio“: è quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della devastante ondata di Maltempo “con la coda della tromba d’aria che ha colpito le province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo con frane nel Bellunese.Le reti antigrandine poste a protezione della frutta pronta per la raccolta – sottolinea la Coldiretti – sono state devastate dalla furia del clima che non ha risparmiato neppure i grappoli di uva prossimi alla vendemmia.L’ultima perturbazione di agosto ha colpito a macchia di leopardo il nord Italia facendo salire ... Leggi su meteoweb.eu

ErranteLeonardo : RT @zaiapresidente: ?? Ho firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti ieri se… - ferdinantripodi : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà di FDI ai cittadini veneti pesantemente colpiti dal violentissimo nubifragio che si è abbattuto oggi sul Ven… - veronica_ange : RT @zaiapresidente: ?? Ho firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti ieri se… - VerdiVeneto : RT @TgrVeneto: #Verona ondata di #maltempo impressionante. Alberi sradicati, gente in strada sotto il fango e l'acqua. Intrappolati macchin… - AvvMennillo : Maltempo in Veneto: nubifragio a Verona, il sindaco: in 10 minuti l’equivalente della ... -