Maltempo, bomba d’acqua su Cortina: strade come fiumi (Di lunedì 24 agosto 2020) Una bomba d”acqua si è abbattuta stasera su Cortina D’Ampezzo, provocando allagamenti diffusi, e trasformando molte strade in torrenti. Alcuni rii minori della cittadina sono esondati, e si contano molti scantinati invasi dalla pioggia. Gran lavoro per i vigili del fuoco, che hanno cercato di far defluire con canali improvvisati nel terreno l’enorme flusso d’acqua scaricatosi a valle, verso il centro di Cortina, dalle dalle zone più alte. Semi sommerso il sentiero della vecchia ferrovia. Una cinquantina finora gli interventi dei pompieri. Situazione critica nella zona di Verocai, invasa dal fango, mentre risulta allagato anche il foyer del centro congressi Alexander Hall. Gia’ ieri il Maltempo aveva causato una frana di fango e detriti pochi chilometri ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo bomba Maltempo, bomba d’acqua a Cortina e le strade diventano fiumi: il video Il Riformista Maltempo al nord Italia: bomba d’acqua a Cortina

Il nord est dell’Italia continua a essere falcidiato dal maltempo. Dopo i gravi danni registrati soprattutto a Verona, una bomba d’acqua si abbatte su Cortina D’Ampezzo. La situazione. Giornata dramma ...

Maltempo: a Verona venti a 100 km/h, nubifragi record

Sono state raffiche di vento fino a 100 chilometri orari quelle che ieri hanno provocato la devastazione a Verona nel nubifragio che ha colpito la città. Lo spiega l'Arpav, l''agenzia meteo regionale, ...

