Maltempo al nord Italia: bomba d’acqua a Cortina (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nord est dell’Italia continua a essere falcidiato dal Maltempo. Dopo i gravi danni registrati soprattutto a Verona, una bomba d’acqua si abbatte su Cortina D’Ampezzo. La situazione. Giornata drammatica quella di oggi per quanto riguarda il Maltempo che ha colpito il nord est d’Italia. Una violenta grandinata si è abbattuta su Verona, causando gravi danni a abitazioni ed edifici e mettendo in pericolo anche la vita dei cittadini. Nel tardo pomeriggio, poi, intorno alle ore 19 una violenta bomba d’acqua ha colpito la provincia di Belluno e in particolar modo Cortina D’Ampezzo, provocando disagi e esondazioni che hanno richiesto l’intervento di decine di vigili del ... Leggi su bloglive

vitocrimi : Sconvolgenti le immagini che arrivano da #Verona e dai territori del Nord Italia. La mia vicinanza a tutti i cittad… - riccardo_fra : Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - ilmeteonet : Le previsioni #meteo aggiornate fino alla fine della settimana. L'articolo di Luca Ciceroni (@lucaciceroni). - luciettinafab : RT @vitocrimi: Sconvolgenti le immagini che arrivano da #Verona e dai territori del Nord Italia. La mia vicinanza a tutti i cittadini in di… -