Maltempo: a Verona di nuovo percorribili molte strade colpite (Di lunedì 24 agosto 2020) Rimozione tronchi caduti e detriti, ripristino cartellonistica stradale ed impianti semaforici. Sono queste le principali criticità che, da ieri sera, hanno influenzato la viabilità cittadina a Verona e su cui, con interventi senza sosta, stanno lavorando i volontari della Protezione civile e i Vigili del Fuoco. Delle 150 strade di Verona colpite dal nubifragio e dalla tromba d’aria almeno 35 hanno subito pesanti ripercussioni viabilistiche. In particolare, per la caduta di numerose piante, sono state completamente interrotte le vie di accesso, in salita ed in discesa, alle Torricelle. Dopo gli interventi di taglio e pulizia strade, proseguiti per tutta la notte, è di nuovo percorribile via Caroto da Borgo Venezia. In fase di ultimazione, con spazzatrici ... Leggi su meteoweb.eu

GiovanniToti : La capacità di reazione dei veneti rimedierà anche a questo maltempo. Vicino a #Verona, ai veronesi e alle zone col… - vitocrimi : Sconvolgenti le immagini che arrivano da #Verona e dai territori del Nord Italia. La mia vicinanza a tutti i cittad… - Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - attirockk : RT @AzzurraBarbuto: Secondo Paolo Berizzi, che su Repubblica cura una rubrica sull'odio, l'ondata di maltempo che ha stravolto Verona deriv… - Ivic94757448 : RT @LegaSalvini: LO SQUALLORE SENZA FINE DEL GIORNALISTA DI 'REPUBBLICA' PAOLO BERIZZI: 'VERONA ALLAGATA, KARMA PER NAZIFASCISTI E RAZZISTI… -

"Il violento nubifragio, con crolli e allagamenti, che ha colpito le province di Verona, Vicenza e Padova giunge in un momento già critico per il Veneto a causa dell'emergenza Covid19? Lo afferma in u ...

Strade come 'fiumì di grandine a Verona, e oltre 500 alberi abbattuti dalla forza del vento , secondo il primo conteggio del fortissimo nubifragio che ha colpito il capoluogo scaligero. La Polizia loc ...

