Maleducata è il nuovo singolo di Achille Lauro, colonna sonora del trailer di Baby 3 (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nuovo singolo di Achille Lauro è Maleducata, annunciato come la colonna sonora della serie Baby 3 che partirà su Netflix il 16 settembre. Il brano arriva dopo Bam Bam Twist, che ha rilasciato dopo 16 marzo. L'artista di Me Ne Frego ha dato l'annuncio del suo ritorno con un post dei suoi sui social, nei quali aveva specificato di essere pronto a una nuova rivoluzione, da far seguire alla pubblicazione dell'album 1990, tutto dedicato alla dance. "Questa è la fine, la mia unica amica.È ora di rinascere ancora. Di nuovo. Domani". La stagione finale di Baby, serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, si avvierà su Netflix il 16 settembre prossimo. Il ... Leggi su optimagazine

