Mahmood: «Sui social tutti devono trovare il lato negativo». E su Twitter viene ricoperto di critiche (Di lunedì 24 agosto 2020) «Non mi permetto mai di scrivere ciò che penso sui social». Sono queste le dichiarazioni che hanno permesso al cantante Mahmood di scalare la classifca dei trending topic di Twitter, a furia di critiche. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, il vincitore di Sanremo 2019 ha fatto i conti, senza tanti giri di parole, con il rapporto che ha con i social. «La verità è che questi social sono un’arma a doppio taglio. Io sono il primo che li utilizza, ma perché devo anche lavorare su quei canali», ha detto. Poi ha spiegato che, ormai, sulle piattaforme, non è più possibile esprimere in modo limpido la proprio opinione, «tutti devono trovare il ... Leggi su open.online

