Lutto nel mondo del giornalismo, muore Arrigo Levi (Di lunedì 24 agosto 2020) Arrigo Levi si è spento oggi, 24 Agosto, all’età di 94 anni. Iniziò la sua carriera giornalistica a Buenos Aires nel 1943, dopo essere stato costretto a trasferirsi in Argentina per sfuggire alle persecuzioni delle leggi razziali. Rientrato a Modena, sua città natale, dopo la Guerra, completò i suoi studi e proseguì la sua carriera giornalistica. E’ stato corrispondente da Mosca per il Corriere della Sera e successivamente per Il Giorno. Dopo una parentesi in Rai, è stato inviato, nonché direttore, de La Stampa. Nella sua carriera è stato anche consigliere per le relazioni esterne del Quirinale, prima con Carlo Azeglio Ciampi e successivamente con Giorgio Napolitano. Il giornalista, scrittore e conduttore teLevisivo è venuto a mancare questa notte nella ... Leggi su sbircialanotizia

LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - TgrRaiToscana : L'ultimo abbraccio a Sandro #Mazzinghi a #Pontedera, lutto cittadino nel giorno delle esequie del grande campione d… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Lutto nel mondo del giornalismo. All'età di 94 anni è morto Arrigo Levi, firma prestigiosa di tanti giornali e della Rai, fu an… - DennisRedmont : RT @LaStampa: Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa. Lo ricor… - PinoSalamon : RT @Tg3web: Lutto nel mondo del giornalismo. All'età di 94 anni è morto Arrigo Levi, firma prestigiosa di tanti giornali e della Rai, fu an… -