L’ultimo inquietante trend di TikTok: fingersi vittime dell’Olocausto che si raccontano dall’aldilà (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ultima trovata sul social network cinese TikTok è quella di realizzare video in cui fingersi vittime dell’Olocausto. Quello che è diventato subito un nuovo inquietante trend è stato giustificato da alcuni utenti che hanno realizzato questo tipo di video come un’idea per “educare e sensibilizzare le persone” sul tema. Mentre per altri questa nuova moda … L'articolo L’ultimo inquietante trend di TikTok: fingersi vittime dell’Olocausto che si raccontano dall’aldilà NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

