Lucarelli ‘pungente’ su figlia di Totti: “Nessuno fiatò per Aurora Ramazzotti” (Di lunedì 24 agosto 2020) Ad infiammare il gossip di fine estate è stata è in questi ultimi giorni la copertina di un noto rotocalco di gossip, dedicata a Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore della Roma, Francesco Totti, e della conduttrice televisiva Ilary Blasi. Immagini che hanno diviso ed indignato in molti. Tra i tanti che hanno manifestato dissenso, ma … L'articolo Lucarelli ‘pungente’ su figlia di Totti: “Nessuno fiatò per Aurora Ramazzotti” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli ‘pungente’