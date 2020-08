Luca Bizzari è stato per un giorno il social media manager di Calenda. Ed è pure finita bene (Di lunedì 24 agosto 2020) Non è la prima volta che Carlo Calenda annuncia di voler assumere un nuovo social media manager, ma soprattutto non è la prima volta che qualcuno si propone di farlo. È ormai diventato un tratto distintivo dell’ex ministro, oggi europarlamentare a capo del partito Azione, quello di intrattenere accesi dibattiti su Twitter. Ma uno scambio in particolare ha sollecitato un intervento (e un rimprovero) da parte del comico genovese Luca Bizzarri, a cui Calenda ha risposto con l’offerta di assunzione. La vicenda nasce da uno scambio di vedute su Twitter tra Calenda e un utente che lo accusa di non aver denunciato con sufficiente forza episodi di fascismo, citando come esempio il caso della candidata di centrodestra al consiglio comunale di ... Leggi su open.online

