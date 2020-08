L’Ospedale di Berlino: «Segni di avvelenamento dagli esami su Alexei Navalnyj» (Di lunedì 24 agosto 2020) I medici russi avevano negato l’avvelenamento di Alexei Navalnyj, parlando di massicce dosi di caffeina e alcol nel suo sangue. L’ospedale di Berlino, dove l’oppositore di Vladimir Putin è stato trasferito sabato, ha però smentito questa ricostruzione. Nel sangue del noto dissidente russo sarebbero state trovate tracce di una sostanza che agisce come inibitore della colinesterasi, anche se quest’ultima notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali. L’unica cosa che sembra certa, al momento, è che si sia trattato di avvelenamento. LEGGI ANCHE > Navalnyj è arrivato a Berlino: l’oppositore di Putin trasferito in Germania per essere curato Alexei Navalnyj aveva ... Leggi su giornalettismo

