Lorenzo Riccardi disaccordo con il Governo | parole fuori Uomini e Donne (Di lunedì 24 agosto 2020) Lorenzo Riccardi risponde al alcune domande che gli sono state fatte durante la giornata di ieri, spiegando cosa realmente pensa della chiusura delle discoteche e la riapertura delle scuole. Un tema molto importante negli ultimi mesi che, si è fatto ancora più fitto durante queste ultime settimane dove, il Governo ha deciso definitivamente di chiudere le discoteche dopo il netto aumento dei contagi. L’ex tronista che tra poco dovrebbe tornare nello studio di Maria De Filippi come opinionista del trono classico, si vede molto in disaccordo con le ultime leggi uscite, spiegando così il suo punto di vista su Instagram. Quali sono state le sue parole? Lorenzo Riccardi in disaccordo con il Governo Il carattere ... Leggi su giornal

laelis_b : Vi prego raga non rendiamo rilevante anche quello che scoreggia il cervello di Lorenzo Riccardi. Dai, facciamocela anche noi. - xjawaadvoicex : RT @eliscrivecose: Gente che chiede a Lorenzo Riccardi che manco è andato alle superiori cosa ne pensa della riapertura delle scuole, non s… - vivosoloperDemi : RT @eliscrivecose: Gente che chiede a Lorenzo Riccardi che manco è andato alle superiori cosa ne pensa della riapertura delle scuole, non s… - riseandshinej : RT @eliscrivecose: Gente che chiede a Lorenzo Riccardi che manco è andato alle superiori cosa ne pensa della riapertura delle scuole, non s… - bluesuol : RT @eliscrivecose: Gente che chiede a Lorenzo Riccardi che manco è andato alle superiori cosa ne pensa della riapertura delle scuole, non s… -