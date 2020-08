L’Ordine dei Giornalisti segnala la direttrice di Gente al collegio disciplinare dopo la foto del lato B di Chanel Totti (Di lunedì 24 agosto 2020) L’Odg segnala la direttrice di Gente al consiglio disciplinare per la foto di Chanel Totti L’Ordine dei Giornalisti ha deciso di segnalare la direttrice di Gente, Monica Mosca, al collegio disciplinare dopo la pubblicazione del lato B della figlia minorenne di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, sull’ultima copertina del settimanale. Lo si apprende da una nota diffusa oggi, lunedì 24 agosto, dall’Odg. “Il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, in accordo con il Segretario Guido D’Ubaldo, ha deciso ... Leggi su tpi

AlbertoBagnai : L’ordine dei giornalisti non esiste. - espressonline : L'Italia finora ha tenuto grazie agli aiuti, ai bonus, al blocco dei licenziamenti. Ma ora arriva la resa dei conti… - matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - Sophie94517703 : RT @Maxsche: @matteosalvinimi Condivido appieno.. È preferibile evitare commenti!! Che schifo.. Dovrebbe intervenire l'ordine dei giornalis… - Rickykanga : RT @AlbertoBagnai: L’ordine dei giornalisti non esiste. -