L’ordine dei giornalisti segnala il settimanale Gente per la copertina su Chanel Totti (Di lunedì 24 agosto 2020) Le ‘foto esclusive‘ in edicola e quella copertina con in primo piano Chanel Totti – figlia dell’ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi – con il volto oscurato, ma il fondoschiena in bellavista (per sottolineare la somiglianza, secondo la rivista, con la madre) hanno provocato molte reazioni. Prima sui social, poi dalla stessa famiglia della 13enne. Ora scende in campo anche l’ordine dei giornalisti che ha annunciato la segnalazione al consiglio disciplinare per verificare eventuali (e possibili) violazioni della Carta di Treviso. LEGGI ANCHE > La copertina di Gente che definisce Chanel Totti «gemella di mamma Ilary» nascondendone il volto «Il Presidente ... Leggi su giornalettismo

