La foto di Chanel Totti in copertina su Gente in cui il viso della bambina di 13 anni figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi era censurato ma che ne metteva in evidenza un dettaglio fisico sessualmente sensibile è stata oggetto di discussione negli ultimi giorni. Ora si muove anche l'Ordine dei giornalisti L'Ordine dei giornalisti segnala Gente per la foto di Chanel Totti I genitori di Chanel hanno pubblicato un messaggio su Instagram per manifestare il loro dissenso. La foto è stata rubata e non sono stati evidentemente contattati per chiedere il consenso alla pubblicazione. La frase con cui è stata presentata poi, ...

