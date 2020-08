“L’ordinanza di Musumeci? Una trovata pubblicitaria della Destra”, dice Nicola Fratoianni (Di lunedì 24 agosto 2020) Nicola Frantoianni di Sinistra Italiana si schiera contro l’ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musmeci che vuole mandare via i migranti dall’isola. Sta facendo discutere e non poco l’ultima ordinanza emanata dal presidente della Sicilia Nello Musmeci che si è detto in più occasioni totalmente insoddisfatto dell’operato del Viminale che avrebbe abbandonato l’isola di … L'articolo “L’ordinanza di Musumeci? Una trovata pubblicitaria della Destra”, dice Nicola Fratoianni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - gennaromigliore : Mentre la #Sicilia viene data in pasto ai partiti di destra, #Musumeci dà in pasto ai populisti il corpo dei migran… - LegaSalvini : ECCO L’ORDINANZA DI #MUSUMECI: 'TUTTI VIA DAGLI HOTSPOT ENTRO DOMANI' - Sicilianodoc7 : RT @Storace: Ho intervistato Nello #Musumeci. Basta con l’indifferenza dello #Stato verso la #Sicilia, a partire dall’invasione dei #cland… - PalermoToday : Caritas Palermo contro l'ordinanza Musumeci: 'Persone di serie A e B, che fallimento' -

