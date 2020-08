Lolita: il litigio dietro al celebre libro tra l’autore e l’editore (Di lunedì 24 agosto 2020) Lolita è uno dei libri più famosi di Vladimir Nabokov. Tradotto in 30 lingue, ha venduto circa 50 milioni di copie nel mondo, ma qual è la storia dietro questo libro? Lolita: la storia dietro al libro Vladimir Nabokov propose Lolita all’editore Maurice Girodias (1919-90), che allora dirigeva la migliore casa editrice di Parigi. Il libro fu osteggiato fin da subito, ma non dall’editore, che invece lo adorava, ma dalla critica. Infatti, molti lo ritenevano niente di più di un romanzo pornografico. Infatti, lo stesso editore scrisse un libro nel 1965, dove spiegò tutta la vicenda (libro che oggi è in libreria) Lolita, Nabokov e io. Il ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Lolita litigio Una Vita/ Anticipazioni puntata 22 agosto: Genoveva punta Liberto Il Sussidiario.net Scandali, litigi e denari. "L'infanzia" di Lolita

«Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia». È l'incipit sontuoso di un romanzo - nato con scandalo e diventato un classico - che conoscono tutti. Lo-li-ta. Quello che ...

UNA VITA/ Anticipazioni puntate 20 e 21 agosto 2020: Bellita si vendica di Felicia

Nella puntata di Una vita di oggi, giovedì 20 agosto, Susana cercherà di mettere in guardia Rosina: Genoveva ha messo gli occhi su Liberto e la Seler rischia di perdere il marito. Intanto la moglie di ...

«Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia». È l'incipit sontuoso di un romanzo - nato con scandalo e diventato un classico - che conoscono tutti. Lo-li-ta. Quello che ...Nella puntata di Una vita di oggi, giovedì 20 agosto, Susana cercherà di mettere in guardia Rosina: Genoveva ha messo gli occhi su Liberto e la Seler rischia di perdere il marito. Intanto la moglie di ...