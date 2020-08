"Lo sa che mio marito si è suicidato? Solo...". Conte ad Amatrice, la signora contesta. Davanti alle telecamere, il suo imbarazzo (Di lunedì 24 agosto 2020) Momenti di grande imbarazzo per Giuseppe Conte (nella foto d'archivio, la visita nel 2018), giunto ad Amatrice nel giorno del quarto anniversario del terribile terremoto che nel 2016 sconvolse l'intero Centro Italia provocando 299 morti. Una donna si è avvicinata al premier per raccontargli il suo dramma privato, accusando le istituzioni di aver lasciato sole le vittime del sisma. "Mio marito si è suicidato per la depressione da choc traumatico. L'ho trovato io impiccato", ha detto a Conte Davanti alle telecamere di Rainews24. "Siamo amareggiati, ci sono Solo promesse, Solo promesse". Il premier, preso in evidente ... Leggi su liberoquotidiano

Bambino morto a Modica, procuratore: padre non ha denunciato a pm

Roma, 24 ago. (askanews) - Sono passati quindici giorni dalla presentazione dell'esposto di Stefano Lo Piccolo a Genova all'arrivo della raccomandata alla Procura di Siracusa. Quindici giorni perché l ...

