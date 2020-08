Livorno, Trapani, Juve Stabia e Perugia: depositate le domande di iscrizione alla Lega Pro (Di lunedì 24 agosto 2020) Le quattro squadre retrocesse dall’ultima Serie B hanno depositato le domande di iscrizione alla prossima Lega Pro Livorno, Trapani, Juve Stabia e Perugia: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com tutte e quattro le società retrocesse dalla Serie B al termine dell’ultima stagione hanno depositato la domanda d’iscrizione presso la Lega Pro per partecipare alla prossima stagione. Adesso per la ratifica si attendere la presa di posizione della Covisoc che analizzerà tali domande e poi darà il proprio parere. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

