L’ira di Ilary Blasi e Francesco Totti sul lato B della figlia Chanel in copertina: ‘Mercificazione’ (Di lunedì 24 agosto 2020) “Ringrazio il direttore per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e della mercificazione del corpo delle adolescenti” così scrivono sui loro profili Instagram Francesco Totti e Ilary Blasi in merito ad una questione che tiene banco da due giorni sui social. Cos’è successo? Un settimanale ha pubblicato in copertina una foto della figlia 13enne di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel. Il volto della ragazzina è stata ... Leggi su tvzap.kataweb

repubblica : Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' [aggi… - CerchiamoDenise : Chanel #Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' Dop… - lacavaz : Giornalismo spazzatura. Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo… - alinatede : RT @repubblica: Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' - alinatede : RT @janavel7: Credevo che i Totti, sbagliando, avessero dato il loro consenso alla pubblicazione delle foto. Invece no: è giornalismo spaz… -

