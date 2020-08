L'intermediario Antonelli: "Non ho proposto Mykolenko. Senesi? Il Napoli lo segue" (Di lunedì 24 agosto 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Antonelli, intermediario di mercato: "Per quello che percepisco, il Napoli ha un progetto tecnico ben delineato e definito ... Leggi su tuttonapoli

InterMagazine2 : L'INTERMEDIARIO - Antonelli: 'Mykolenko-Napoli? Mai proposto a nessuno, ma gli azzurri lo conoscono bene, Senesi? P… - apetrazzuolo : L'INTERMEDIARIO - Antonelli: 'Mykolenko-Napoli? Mai proposto a nessuno, ma gli azzurri lo conoscono bene, Senesi? P… - sportli26181512 : Antonelli: 'Mykolenko al Napoli? E' uno dei migliori d'Europa': L'intermediario di mercato: 'Senesi? Piace a tanti… - Wanhza : RT @NicoSchira: L’attaccante Vladyslav #Supryaga (2000) fa gola ai club italiani: il #Bologna lo corteggia da tempo, ma recentemente anche… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: L’attaccante Vladyslav #Supryaga (2000) fa gola ai club italiani: il #Bologna lo corteggia da tempo, ma recentemente anche… -