L’infettivologo Bassetti: “Qualcuno spieghi perché alle 17.59 posso stare a viso scoperto e alle 18 devo indossare la mascherina” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il dato di fatto, che mi pare abbastanza evidente, è che il numero dei deceduti” per il Coronavirus nel nostro Paese “sia molto minore e anche la gravità della malattia è minore“: lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando ad ‘Agorà Estate‘ su Rai3 l’aumento di casi in Italia. “Oggi sono tornato al lavoro al San Martino, uno dei più grandi ospedali d’Italia“: “Noi a giugno, luglio e agosto non abbiamo avuto un decesso per Covid“, mentre “nei mesi di marzo, aprile e maggio abbiamo avuto letalità dell’11%“, quindi, che sia diminuita, è “un dato di fatto“. Secondo l’esperto, l’aumento dei positivi è legato ... Leggi su meteoweb.eu

