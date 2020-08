L’indiscrezione: Caserta atteso domani a Perugia per la firma (Di lunedì 24 agosto 2020) Fabio Caserta domani mattina si libererà dalla Juve Stabia. Sarà lui, come ampiamente previsto, il nuovo allenatore del Perugia. Si tratta ormai di risolvere gli ultimi aspetti burocratici, ma non sono previsti intoppi. Il Perugia riparte da Caserta per dimenticare la traumatica retrocessione in C. Foto: twitter Juve Stabia L'articolo L’indiscrezione: Caserta atteso domani a Perugia per la firma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (L’indiscrezione: panchina Perugia, domani il giorno di Caserta) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Caserta Maddaloni, il 6 gennaio 2020 arriva la Befana in Vespa in via Appia con i bambini della città l'eco di caserta