L’ex Merloni licenzia e dà il via all’autunno caldo: a rischio 2 milioni di posti di lavoro (Di lunedì 24 agosto 2020) Dire autunno caldo è un eufemismo. Sul fronte del lavoro la situazione si sta facendo letteralmente bollente. Ad aprire le danze, si fa per dire, è la ex Merloni, oggi Indelfab che a Fabriano, il 19 agosto, ha avviato la procedura di mobilità per i suoi 584 dipendenti. A stretto giro è previsto un primo incontro con l’azienda per capire se ci sono margini per il ritiro dei licenziamenti. Domani, inoltre, c’è in agenda anche la riunione tra i commissari che stanno gestendo la liquidazione di Air Italy e i sindacati. L’azienda ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di tornare indietro: chiuderà tutto e licenzierà l’intero personale. Si tratta di 1453 lavoratori. c Questi sono solo due esempi, i primi in ordine cronologico in vista ... Leggi su ilparagone

