Lewandowski | notte in dolce compagnia… Della Champions! – FOTO

Robert Lewandowski festeggia dopo la vittoria Della Champions League. Il centravanti ha passato la notte in dolce compagnia Dopo averla accarezzata in passato, Robert Lewandowski è riuscito a raggiungere la tanto ambita Champions League. L'attaccante polacco, per festeggiare, ha passato la notte in dolce compagnia… Della Coppa stessa! Come ha mostrato l'account ufficiale del Bayern Monaco, il centravanti si è addormentato abbracciato alla Coppa dalle Grandi Orecchie, ormai non più un sogno ma una splendida realtà. So… about last night 👀 #MiaSanChampions @lewy official pic.twitter.com/SziyRtliU9 — CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayernEN) August 24, 2020

Lewandowski, che beffa: segna 55 gol ma a causa del Coronavirus non vincerà il Pallone d’Oro

Vincere la Champions League da protagonista, capocannoniere della competizione e della Bundesliga. Robert Lewandowski però, non vincerà il Pallone d'Oro. Non ci sarebbe stato neanche bisogno di una vo ...

