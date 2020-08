L’Europa dà all’Italia la quota più alta di aiuti per il lavoro (Di lunedì 24 agosto 2020) (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)Se ne parla da oltre 4 mesi, ma solo ora la Commissione europea, dopo aver vagliato le proposte presentate da alcuni stati membri, ha deciso come suddividere gli oltre 100 miliardi di euro di Sure (Support to mitigate unemployment risks in emergency), fondo creato per finanziare misure di sostegno al lavoro che insieme a Next Generation Ue (altrimenti detto recovery fund) rappresenta una delle misure principali varate dell’Unione per affrontare la crisi innescata dalla diffusione del Covid-19. In base a quanto appena comunicato dalla Commissione, 81,4 miliardi andranno a 15 paesi e la parte più consistente spetterà all’Italia che dovrebbe quindi ricevere 27,4 miliardi di euro da investire nel finanziamento di programmi nazionali di lavoro, disoccupazione, cassa ... Leggi su wired

