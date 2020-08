L’esposto della famiglia di Viviana e Gioele sulle ricerche a rilento da parte delle forze dell’ordine (Di lunedì 24 agosto 2020) La Procura di Patti che indaga sulla scomparsa e la morte di Viviana e Gioele sostiene che, al momento, non sia possibile escludere alcuna ipotesi: né quella dell’omicidio-suicidio, né quella che parla di tragica fatalità (tesi sostenuta dai legali). L’inchiesta, come confermato dal Pm Cavallo, è coperta da segreto istruttorio. Nel frattempo, però, la famiglia di Daniele Mondello – marito di Viviana Parisi e padre del piccolo di quattro anni – ha presentato un esposto sulle tempistiche delle ricerche tra i boschi di Caronia. LEGGI ANCHE > Giallo di Caronia, il legale della famiglia Mondello: «Viviana Parisi non si è suicidata» Fin dai ... Leggi su giornalettismo

