Lea Michele, suo figlio è nato: ecco che nome ha scelto per il bambino (Di lunedì 24 agosto 2020) L'ex protagonista di Glee, Lea Michele, ha avuto il suo primo figlio col marito Zandy Reich: ecco quale nome hanno scelto per il bambino appena nato. Lea Michele diventa mamma e accoglie il suo primo figlio con il marito Zandy Reich. Secondo quanto riferito, la star di Glee ha deciso già il nome: Ever Leo. Dopo aver ridimensionato la sua presenza sui social a causa di alcune accuse fatte dagli ex-colleghi, l'ex star di Glee, Lea Michele, ha recentemente avuto il suo primo bambino. Il piccolo è il primo figlio sia per Michele, sia per il marito. "Tutti sono felici e in salute e sono estremamente grati" - ha detto una fonte ... Leggi su movieplayer

Alli_Stones : Lea Michele ha partorito il 20 agosto e io l'ho saputo solo ora :/ - lamescolanza : Lea Michele è diventata mamma: è un maschio - Il Decoder - looostwanderer : RT @mattybalbu: mi fate davvero ridere quando mettete il video del tizio che scappa a gambe levate con scritto “quando ever leo capirà di e… - NinaD_MyUnicorn : Ho letto il nome del figlio di Lea Michele e mi chiedo: PERCHÉ? Ever che ca*** di nome è? Ma poi perché Leo quan… - IsaeChia : ‘#Glee’, #LeaMichele è diventata mamma! -