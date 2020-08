Le relazioni difettose – Matrimonio Moscio o Coppia Aperta? (Di lunedì 24 agosto 2020) Ciao Ester, come scrivi bene. Ho timore di parlare di questa faccenda ma voglio scriverne a te. Ho poco meno di 40 anni e un compagno da quando ne avevo 31. All’inizio è stato un grande amore ma come sappiamo l’amore è proiezione e forse qui hanno riacceso le luci in sala. Nel cercare di capire perché penso di dover contestualizzare: da giovanissima non ho combinato quasi niente (ero grassa e all’epoca la cosa era grave, o meglio poteva diventare grave nel tuo cervello). Per esaurimento delle forze ed esacerbazione lavorativa a 26 anni ho accettato la corte di un tipo che non mi piaceva e ci sono inspiegabilmente rimasta 5 anni. Ho finalmente mollato il tipo per fidanzarmi con A. e sono stata felice (e smilza) per quasi 4 anni. Poi tentiamo di avere una figlia e le cose cominciano a zoppicare. La bambina ora ... Leggi su iodonna

