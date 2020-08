Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: nuovo peggioramento nel weekend (Di lunedì 24 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 30 agosto 2020. Domani al Nord al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con al più qualche isolato debole fenomeno lungo le aree costiere romagnole. Dalla seconda parte della mattinata e per il primo pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree prealpine ed appenniniche, con deboli rovesci o temporali sparsi. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi compatte sulle regioni adriatiche ed aree interne di quelle tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del centro. dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità ... Leggi su meteoweb.eu

