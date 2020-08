“Le nostre medicine? Sono in mano alla Cina”. La salute di Italia e Ue dipende da Pechino (Di lunedì 24 agosto 2020) L’emergenza coronavirus, e il conseguente lockdown, ha svelato un’altra falla nella perdita di centralità dell’Italia e dell’Europa: le nostre medicine Sono in mano alla Cina. Se si bloccano gli scambi commerciali con loro, la nostra salute è in serio pericolo. L’Ue, infatti, non è legata a doppio filo a Pechino solo nel settore del tessile o della tecnologia. La Cina è padrona assoluta dei farmaci. Un’arma strategica fondamentale. Dagli Anni 2000 il Dragone è diventato il più grande produttore mondiale di ingredienti farmaceutici, e copre il 60% della produzione globale di “starting materials”, detti anche “intermedi”, imprescindibili ... Leggi su ilparagone

