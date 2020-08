Lavoro, da sindacati e imprese l’auspicio di un “patto forte” (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Italia è ancora ferma e, al di là delle misure previste dal Dl Agosto, si avverte sempre più l’esigenza di garantire un “patto” governo-parti sociali ed avviare un dibattito chiaro e trasparente sul tema cruciale del Lavoro. L’imput è arrivato sia dalla leader della Cisl, Annamaria Furlan, sia dal Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. La Furlan, in una intervista a La Stampa, in vista del vertice imprese-sindacati in programma lunedì 7 settembre, ha auspicato un “patto forte” tra chi rappresenta il mondo del Lavoro (imprese e sindacati) per indicare al Governo le “priorità” e per “utilizzare bene le risorse del recovery fund”, partendo dal rinnovo dei ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro sindacati Lavoro, da sindacati e imprese l'auspicio di un patto forte Il Messaggero 'Pagare salari svizzeri per avere meno lavoratori stranieri'

Lo afferma il presidente dell'Unione sindacale svizzera (Uss) Pierre-Yves Maillard, che invita a bocciare 'l'iniziativa per la limitazione' dell'Udc In Svizzera arriveranno meno lavoratori stranieri f ...

Genova, gli eroi della sanità privata in piazza, "ci hanno già dimenticati"

Manifestazione questa mattina davanti alla Prefettura a Genova dei lavoratori della sanità che protestano per la mancata firma definitiva del rinnovo del contratto della Sanità privata scaduto da 14 a ...

