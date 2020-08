Laura Pausini festeggia l’anniversario dei genitori rimandato per lockdown (Di lunedì 24 agosto 2020) Laura Pausini festeggia l'anniversario dei genitori, dopo che era stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus. Gianna e Fabrizio hanno festeggiato le nozze d'oro, risposandosi alla presenza della famiglia. L'artista aveva parlato dell'evento in occasione dell'inizio del lockdown, spiegando che i suoi genitori avevano deciso di rimandare la cerimonia per rispettare le regole anti-Covid. Nelle ore appena trascorse, i coniugi Pausini hanno potuto rinnovare le loro promesse a 50 anni di distanza dal Sì. I festeggiamenti sono stati immortalati da una serie di fotografie che Laura Pausini ha condiviso sui suoi canali social, nelle quali sono stati ripresi anche alcuni ... Leggi su optimagazine

