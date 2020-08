La Vera storia di Jack lo Squartatore e il documentario Murder Maps su Rai 4 stasera martedì 25 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Film e documentari in coppia il martedì su Rai 4, stasera 25 agosto La Vera storia di Jack Lo Squartatore e Murder Maps dedicato al killer. Da stasera martedì 25 agosto su Rai 4 prende il via un nuovo ciclo di appuntamenti che unisce un film di successo e/o in prima visione, con un documentario in seconda serata che ne approfondisca le tematiche. Prosegue quindi l’interesse di Rai 4 per il mondo dei documentari internazionali spesso in prima visione. Il primo appuntamento di stasera martedì 25 agosto è con La Vera storia di Jack Lo Squartatore con Johnny Depp, che ... Leggi su dituttounpop

AlbertoBagnai : Lo credevo brillante. Poi è andato in deriva savonaroliana (sarà il caldo). A chi è nel Dibattito certi isomorfismi… - AlbertoBagnai : Lascienza™?, quella cialtrona e venduta che ha egemonizzato il dibattito sull’Eurozona ma che in effetti ha dato le… - ErjonLuzi : @Montella91 @marifcinter Si dimetta? Io spero (se questa storia e' vera) in un calcio in culo, licenziamento per gi… - mrspenguindrum : @btskzworld se parli di lelouch of the resurrection è tipo un finale alternativo(?) ci sono cose diverse dalla stor… - LeChuck1981 : @quartapresenza La vera storia del pirata Long John Silver -