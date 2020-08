La Tempesta Laura provoca 12 vittime tra Haiti e Repubblica Dominicana, onde alte 3 metri a Cuba. L’uragano Marco punta gli USA (Di lunedì 24 agosto 2020) Nelle scorse ore la Tempesta tropicale Laura ha colpito Cuba, dopo avere provocato almeno 12 vittime tra Haiti e Repubblica Dominicana. L’uragano Marco si dirige invece verso la costa meridionale degli Stati Uniti e in particolare verso la Louisiana, dove sembra diretta anche Laura, “una Tempesta tropicale che non ha ancora l’organizzazione che potrebbe avere un uragano“, ha precisato il meteorologo Cubano Josè Rubierta. Laura ha fatto registrare a Cuba raffiche che hanno raggiunto i 146 km/h e onde di oltre 3 metri nell’area di Maisi, all’estremità orientale ... Leggi su meteoweb.eu

sardanews : Tempesta Laura su Cuba, 12 morti a Haiti - CorriereQ : Tempesta Laura su Cuba, 12 morti a Haiti - mauneobux : #News Ultim'ora Tempesta Laura su Cuba, 12 morti a Haiti - iconanews : Tempesta Laura su Cuba, 12 morti a Haiti - lillydessi : %u200BHaiti in allerta per la tempesta Laura, 'pronti a evacuazioni' -