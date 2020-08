La Stampa: Bergamo organizza un festival hard, poco importa che la città pianga ancora i suoi morti (Di lunedì 24 agosto 2020) A Bergamo è in programma una tre giorni di festa erotica, con 50 tra pornostar, sexystar e performer a partire dal 28 agosto, dalle 15.30 alle 3 di notte. Lo racconta La Stampa. “Si chiama Bergamo sex, «la festa erotica più divertente dell’anno», assicurano i promotori, ed è subito allarme sociale. Già perché questa sarabanda cade in un momento delicato, delicatissimo per il nostro Paese. Chiudono le discoteche, le sale da ballo, vietati gli assembramenti di ogni genere e grado ma, chiediamoci, al sesso come si può rinunciare? Ed evidentemente, poco importa, che la città scelta a celebrare il piacere sia Bergamo che ancora piange i suoi morti, capitale della ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Stampa Bergamo L'Inter vince a Bergamo, Atalanta ko 2-0 La Stampa Festival hard nel club chiuso. A Bergamo esplode il caso

Audaci, arditi, ardenti preparate armi e bagagli, si parte. C’è già chi vuol perdersi nel parco giochi hard. Chi aspetta irrequieto le trasgressioni no limits con lucchetti, corde e chissà cos’altro d ...

Nel mondo si contano più di 800 mila morti di Covid

Il bilancio dell'epidemia di coronavirus ha superato le 800 mila vittime, mentre diversi Paesi aumentano le restrizioni nel tentativo di impedire il manifestarsi di una seconda ondata. L'Europa occide ...

